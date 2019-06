Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Fußgänger gefährdet

Ahaus (ots)

In eine gefährliche Situation gebracht hat am Samstag ein unbekannter Autofahrer einen Fußgänger in Ahaus. Dieser wollte gegen 20.30 Uhr die Bahnhofstraße in Höhe einer Ampel bei "Grün" überqueren, als sich nach Angaben eines Zeugen aus Richtung Königstraße ein Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit genähert habe, einen anderen Wagen überholte und die Ampel auf der Gegenfahrbahn passierte. Der Fußgänger konnte gerade noch von der Fahrbahn springen. Der Unbekannte fuhr in Richtung Heek weiter. Bei seinem Wagen soll es sich um einen dunklen Kombi gehandelt haben. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell