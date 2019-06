Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Steine auf Bahnschienen gelegt

Gronau (ots)

Als sich eine Regionalbahn näherte, haben Unbekannte in der Nacht zum Samstag gegen 00.15 Uhr in Gronau von der Brücke der Königstraße einen Gegenstand auf die Gleise der Bahn geworfen. Der Lokführer hatte noch beobachten können, dass etwas herunterfiel. Vermutlich traf ein Stein den Zug, der in Richtung Enschede fuhr. Dieser konnte aber seine Fahrt fortsetzen. Als die Bahn sich entfernt hatte, legten die Unbekannten noch einen Pflasterstein und einen Betonstein auf die Gleise. Die alarmierten Polizeibeamten konnten sie entfernen, bevor der Zug auf seiner Rückfahrt wieder eintraf. Die Polizei bittet um Hinweise: Tel. (02562) 9260.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell