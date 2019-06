Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Drei Fahrten unter Alkohol und Drogen

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth (ste) - In der Freitagnacht stellten Beamte des PK Bad Salzdetfurth im Rahmen von Verkehrskontrollen mehrere verkehrsrechtliche Verstöße fest.

Am 22.06.2019, um 01:25 Uhr, kontrollierten die Beamten in der Berliner Straße in 31174 Schellerten einen 40-Jährigen Mofa-Fahrer. Im Rahmen der Kontrolle räumte er bereits ein, vor knapp einer Woche letztmalig Cannabis konsumiert zu haben. Ein durchgeführter Urintest bestätigte dies.

Am 22.06.2019, um 03:00 Uhr, kontrollierten die Beamten in der Hildesheimer Straße in 31162 Groß Düngen zeitgleich zwei Autofahrer. Der bei einem 29-Jährigen Hildesheimer durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille. In der anderen Kontrolle stellte sich bei einem Urintest heraus, dass ein 20-Jähriger Fahrzeugführer aus Rostock unter dem Einfluss von Cannabis stand.

Alle drei Personen wurden zur PI Hildesheim verbracht, um weitere polizeiliche Maßnahmen durchzuführen. Ein Arzt entnahm drei Blutproben. Der Führerschein von dem 29-Jährigen wurde zudem sichergestellt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen "Trunkenheit im Verkehr" eingeleitet. Die anderen beiden Fahrzeugführer erwartet nun eine Verkehrsordnungswidrigkeitsanzeige gemäß §24a StVG.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth



Telefon: 05063 / 901-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell