Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Oldenburg: Fußgängerin von Radfahrer angefahren und schwer verletzt +++

Oldenburg (ots)

Bei einem Unfall auf der Alexanderstraße ist am Dienstag eine 52-jährige Oldenburgerin schwer verletzt worden.

Die Frau hatte gegen 17 Uhr ein Geschäft an der Alexanderstraße verlassen und wollte den Radweg überqueren, um die Fußgängerampel in Höhe der Einmündung in die Frankenstraße zu erreichen. Dabei wurde die 52-Jährige von einem 16-jährigen Fahrradfahrer angefahren, der auf der falschen Radwegseite ebenfalls in Richtung der Fußgängerampel unterwegs war. Die Fußgängerin stürzte und wurde am Bein verletzt. Sie musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0441/790-4115 entgegen. (1228616)

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Pressestelle

Stephan Klatte

Telefon: 0441 790 4004

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

https://www.instagram.com/polizei.oldenburg.sk

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell