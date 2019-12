Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 34-jähriger verstirbt nach Wohnungsbrand

Gelsenkirchen (ots)

Gelsenkirchen Schalke, Grenzstraße, 28.12.19 / 23:04h

In einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus kam es aus bisher unbekannter Ursache zu einem Brandgeschehen. Im Rahmen der Löscharbeiten konnte der 34-jährige Mieter nur noch tot in der Wohnung aufgefunden werden.

Es entstand entsprechender Sachschaden, eine Wohnung unterhalb der Brandwohnung wurde durch das eingesetzte Löschwasser in Mitleidenschaft gezogen, alle anderen Mieter konnten nach Abschluss der Maßnahmen wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an, Hinweise auf ein Fremdverschulden ergaben sich bisher nicht.

