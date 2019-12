Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zwei Verletzte und hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall

Gelsenkirchen (ots)

Zwei verletzte Autofahrerinnen und etwa 15000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitagmittag, 27. Dezember, auf der Straße An der Rennbahn. Gegen 12.20 Uhr war dort eine 24-jährige Ford-Fahrerin aus Gelsenkirchen in Fahrtrichtung Horst unterwegs. Unweit der Haltestelle Am Bowengarten verlor die junge Frau die Kontrolle über ihren Fiesta, kam nach links von der Straße ab, geriet auf den Mittelgrünstreifen, prallte dort gegen einen Baum und schleuderte anschließend auf die Gegenfahrbahn. Hier kollidierte der Ford mit dem entgegenkommenden Opel Corsa einer 53-jährigen Gelsenkirchenerin. Beide Autofahrerinnen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die 24-Jährige muss sich stationär behandeln lassen, die 53-Jährige konnte die Klinik nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsstörungen, Polizeibeamte leiteten den Verkehr ab. Beide Kleinwagen wurden von der Unfallstelle abgeschleppt.

