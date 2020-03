Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Auffahrunfall - 54-Jährige leichtverletzt

Recklinghausen (ots)

Am Sonntag, gegen 14:30 Uhr, fuhr eine 49-jährige Autofahrerin aus Gelsenkirchen mit ihrer 14-jährigen Beifahrerin auf der Polsumer Straße in Richtung Norden. Sie wollte nach lnks in die Frentroper Straße abbiegen. Dazu musste sie abbremsen. Aus ungeklärter Ursache bemerkte dies eine 54-jährige Autofahrerin aus Gelsenkirchen nicht und fuhr nach ersten Erkenntnissen ungebremst auf. Dabei verletzte sich die 54-Jährige leicht. Die anderen beiden Frauen wurden vorsichtshalber zur Untersuchung in ein Krankenhaus transportiert. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand 10.000 Euro Sachschaden.

