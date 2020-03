Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Jugendgruppe greift 50-Jährigen an

Recklinghausen (ots)

Samstag, gegen 19 Uhr, stand ein 50-Jähriger, ohne festen Wohnsitz in Deutschland, gemeinsam mit einem 33-jährigen Bottroper auf dem Mittelsteig des ZOB am Berliner Platz und wartete auf den Bus. Hier sprachen sie dann ein Gruppe von sechs Personen an. Als beide Gruppen dann in Streit gerieten, schlugen zwei Unbekannte aus der sechsköpfigen Gruppe auf den 50-Jährigen ein. Einer soll einen Totschläger dabei gehabt haben. Ein anderer soll ein Fahrrad auf den 50-Jährigen geworfen haben. Der Geschädigte kann lediglich einen der Angreifer beschreiben. Dieser war etwa 17 Jahre alt, von normaler Statur und hatte schwarze Haare und trug eine blaue Hose. Durch den Angriff wurde der 50-Jährige leicht verletzt. Hinweise erbittet daas Regionalkommissariat in Gladbeck unter Tel. 0800/2361 111.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Michael Franz

Telefon: 02361/55-1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell