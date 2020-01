Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Unfall - Fahrer eines grauen VW mit beschädigtem linken Außenspiegel gesucht

Kleve-Materborn (ots)

Am Donnerstag (30. Januar 2020) gegen 07:55 Uhr war der Fahrer eines Wohnmobils mit seinem Gefährt auf der Straße Am Forsthaus unterwegs. Zwischen einer Verlängerung der Straße Am Forsthaus und dem Gemeindeweg touchierte er den linken Außenspiegel eines am Straßenrand geparkten grauen VW. Zunächst entfernte sich der Fahrer des Wohnmobils von der Unfallstelle, meldete sich kurz darauf aber bei der Polizei. Als er zum Ort des Geschehens zurückkehrte, war der andere PKW schon weggefahren. Gesucht wird nun der Fahrer oder die Fahrerin des grauen VW, dessen Spiegel beschädigt wurde. Hinweise bitte an die Polizei Kleve unter 02821 5040. (cs)

