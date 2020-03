Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200317-4: Auto mit Warnbake beschädigt - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein Zeuge hat am Samstagabend (14. März) drei Jugendliche beobachtet, die mit einer Warnbake ein geparktes Auto beschädigten.

Ein aufmerksamer Hürther (38) rief gegen 22:45 Uhr über Notruf 110 die Polizei. Er hatte zuvor drei alkoholisierte Jugendliche gesehen, die mit einer Warnbake die Gennerstraße in Richtung Bonnstraße gingen. Nach einem lauten Knall bemerkte er den beschädigten Außenspiegel eines Autos. Die verständigten Beamten nahmen das auf der Gennerstraße in Höhe Nummer 30 geparkte Auto in Augenschein. Der Spiegel der Fahrerseite war aus der Halterung gerissen. An der Straßenbahnhaltestelle Fischenich konnten die Polizisten die drei Jugendlichen antreffen. Die Warnbake hatten sie dabei. Die 17-Jährigen gaben den Beamten gegenüber an, sie haben die Bake gefunden. An ein beschädigtes Auto könnten sie sich nicht erinnern. Alle drei waren alkoholisiert. Freiwillige Atemalkoholtests ergaben Werte zwischen 0,34 und 1,02 Promille. Die Beamten übergaben die jungen Hürther an ihre Erziehungsberechtigten. Sie leiteten ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung ein. (bb)

