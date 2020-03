Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200317-2: Polizisten stellten verdächtigen Wagen sicher - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Streifenbeamte bemerkten einen Wagen, an dem falsche Kennzeichen angebracht waren und in dem verbotene Gegenstände lagen.

Am Montag (16. März) fuhren Streifenbeamte um 18:30 Uhr auf der Wendelinusstraße in Richtung Aldenrather Straße. Beim Abbiegen kam ihnen ein mit zwei Personen besetzter, roter 3er-BMW entgegen, an dem die Kennzeichen eines anderen Wagens befestigt waren. In der Straße "Im Rottland" trafen die Beamten auf den verschlossenen und betriebswarmen Wagen, der bis zum 27. Februar auf einen 84-jährigen Kölner zugelassen war. Die falschen Kennzeichen, die zu einem Smart gehören und den Wagen selbst, dessen Eigentumsverhältnisse nicht geklärt werden konnten, stellten die Beamten sicher. Im Wagen lagen zudem Betäubungsmittel und ein Teleskopschlagstock.

Das Kriminalkommissariat 23 in Brühl hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die zwei Männer gesehen haben, die zur Tatzeit vom abgestellten Wagen in unbekannte Richtung flüchteten. Hinweise bitte telefonisch unter 02233 52-0. (bm)

