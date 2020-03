Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200317-1: Polizeistreife auf Schulgelände - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Eine Beamtin und ein Beamter trafen nachts auf zwei 15- und 16-Jährige, die zunehmend aggressiv wurden und Widerstand leisteten.

Streifenbeamte begaben sich am Montag (16. März) um 23:45 Uhr auf das Schulgelände der Grundschule am Park in der Broichstraße. Dort trafen sie auf zwei 15- und 16-Jährige, die sich in einem Dunstkreis von Marihuana befanden. Darauf angesprochen, bestritten sie einen Zusammenhang. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten Drogenutensilien und eine auf einen anderen Namen ausgestellte Schülerkarte des ÖPNV.

Da beide keine Ausweisdokumente mitführten, sollten sie den Erziehungsberechtigten übergeben werden. Nach Beleidigungen und Fluchtversuchen legten die Polizisten beiden Handfesseln an.

Die Jugendlichen sind in der Nacht der erziehungsberechtigen Mutter übergeben worden. Sie müssen sich in einem Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, des Verdachtes des Diebstahls und des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. (bm)

