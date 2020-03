Feuerwehr Essen

FW-E: Alleinunfall auf der A40, drei Verletzte

Bild-Infos

Download

Essen-Kray, A40 Fahrtrichtung Mülheim vor AS Essen-Kray, 11.03.2020, 05.22 Uhr (ots)

Bei einem Alleinunfall auf der A40 sind am Morgen drei Menschen verletzt worden. Ein Seat Toledo ist zwischen den Anschlussstellen Gelsenkirchen-Süd und Essen-Kray ins Schleudern geraten. Das Fahrzeug schlug mehrfach in die Leitplanke ein, unklar ist, ob es sich auch überschlug. Die Fahrerin, eine 42 Jahre alte Frau, ihre 15 Jahre alte Tochter und der zwanzigjährige Sohn wurden verletzt, aber entgegen der ersten Meldungen nicht eingeklemmt. Bei Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte waren alle drei Insassen aus dem stark beschädigten Fahrzeug heraus, nach rettungsdienstlicher Versorgung brachte man sie in Kliniken. Der Berufsverkehr ist aktuell in Fahrtrichtung Duisburg erheblich gestört. Die Unfallursache ist derzeit noch unklar. (MF)

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Essen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Mike Filzen

Telefon: 0201 12-37014

Fax: 0201 12-37921

E-Mail: mike.filzen@feuerwehr.essen.de

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell