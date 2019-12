Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Steimbke/Rodewald - Rinder auf der B214

Nienburg (ots)

(KEM) Am Samstag, 07.12.2019, kam es zu zwei Polizeieinsätzen wegen freilaufender Rinder auf der B214. Zunächst gegen 09.45 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer eine Herde Rinder auf der B214 zwischen Wendenborstel und Rodewald. Beamte der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg sicherten die Bundesstraße ab und unterstützten den Eigentümer beim Einfangen der Tiere. Erst nach einer guten Stunde waren alle Rinder wieder zurück auf ihrer Weide. Ein sehr freiheitsliebendes Rind nahm gegen 16.50 Uhr erneut Reißaus, spazierte auf die B214 und versteckte sich zeitweise im angrenzenden Waldstück. Doch auch diese konnte der Eigentümer mit Hilfe der Polizei Nienburg wieder einfangen. Eine Bitte der Polizei an alle VerkehrsteilnehmerInnen: Auf der Fahrbahn aufgestellte Pylonen (Verkehrsleitkegel) weisen in der Regel auf eine Gefahrenstelle hin. Eine besonders aufmerksame Fahrweise unter Reduzierung der Geschwindigkeit ist dann angebracht. Am Samstag nahmen nicht alle VerkehrsteilnehmerInnen die Warnung ernst und fuhren ohne Reduzierung der Geschwindigkeit weiter.

