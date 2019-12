Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Wohnungseinbruchsdiebstähle

Bückeburg/Ahnsen (ots)

(ma)

Die Bewohnerin einer Erdgeschoßwohnung in Ahnsen und eine Wohnhausinhaberin in Röcke sind am Mittwoch bzw. am gestrigen Donnerstag bei ihrer Rückkehr nach mehrtägiger Abwesenheit mit der Tatsache konfrontiert worden, dass in der Zwischenzeit Einbrecher in ihren Wohnbereich eingedrungen sind.

In Ahnsen sind die Täter über eine aufgehebelte Terrassentür in die Erdgeschoßwohnung eines Mehrfamilienhauses eingestiegen. Nach Durchsuchen sämtlicher Behältnisse und Schränke wurden vermutlich keine Wertgegenstände gestohlen.

Im Röcker Tiggelweg stießen die Einbrecher zunächst auf etwas Probleme, um sich Zugang zu einem Bungalow zu verschaffen. Erste Hebelversuche an einem Fenster führten für die Einbrecher nicht zum Erfolg. Man entschloss sich an einem anderen Fenster brachialer vorzugehen und schlug die Scheibe mit einem Gegenstand ein. Um an das Fenster zu gelangen wurde eine Gartenbank an die Hauswand gestellt, um anschließend in das Wohnzimmer einzusteigen.

Im Wohnbereich des Hauses wurden alle Räume und Schränke durchwühlt bzw. Wäsche und andere Gegenstände aus den Schränken herausgezogen, um diese auf den Boden zu werfen. Um möglichst alles aus den Schränken schnell auf Wertgegenstände untersuchen zu können, bauten die Straftäter die Türen an den Schränken ab. Auch die Matratzen und die Lattenroste der Betten wurden von den Tätern angehoben.

Nach ersten Erkenntnissen stahlen die Einbrecher eine geringe Menge an Bargeld und Schmuckstücke von geringem Wertgehalt.

"Nach Auswertung der jeweiligen Spurenbilder durch die Ermittler, sind wir überzeugt, dass die beiden aktuellen Taten und die bereits bekannten Einbrüche im Bückeburger Jägerweg und ebenfalls Tiggelweg (wir berichteten) von der gleichen reisenden Tätergruppierung ausgeführt worden sind", so der Sprecher der Polizei Bückeburg, Matthias Auer.

Auch hier waren die Einbrecher in ein Reihenhaus bzw. Einfamilienhaus eingestiegen, während die Hauseigentümer länger abwesend waren.

