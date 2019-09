Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Einbrecher scheitert an Tür

Gescher (ots)

Gewaltsam wollte ein Unbekannter am vergangenen Wochenende in Geschäftsräume in Gescher eindringen. Der Täter versuchte, die Tür zu den Räumen in einem Haus am Marktplatz aufzuhebeln. Der Unbekannte scheiterte. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

