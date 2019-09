Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn - Bei Brand lebensgefährlich verletzt

Südlohn (ots)

Lebensgefährliche Verletzungen hat ein 67-Jähriger am Montag bei einem Brand in Südlohn erlitten. Dazu war es gegen 20.25 Uhr in den Wohnräumen des Mannes in einem Haus an der Bahnhofstraße gekommen: Nach ersten Erkenntnissen könnte der Brand entstanden sei, als eine Kerze umkippte. Bei seinen Löschversuchen erlitt der Südlohner Verbrennungen und eine Rauchgasvergiftung. Der Mann kam in eine Spezialklinik in Duisburg. Die Ermittlungen zur Ursache dauern an.

