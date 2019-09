Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Gullideckel von Baustelle entwendet

Reken (ots)

Fünf noch nicht verlegte Gullideckel haben Unbekannte am Wochenende in Klein Reken gestohlen. Die Deckel lagerten auf dem Gelände einer Baustelle am Mühlenweg. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

