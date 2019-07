Polizei Münster

POL-MS: Maskierte Täter brechen ein - 14-Jähriger Zuhause

Münster (ots)

Unbekannte Täter brachen Sonntagabend (21.07., 19.30 Uhr) maskiert in ein Einfamilienhaus an der Gasselstiege ein, während ein 14-Jähriger in den Räumen war.

Ersten Ermittlungen zufolge öffneten die beiden Einbrecher das auf Kipp stehende Badfenster und stiegen so in das Haus ein. Der 14-jährige Sohn der Familie hörte Geräusche, ging diesen nach und überraschte das Duo im Schlafzimmer. Der Junge reagierte geistesgegenwärtig, flüchtete in ein Zimmer, schloss die Tür ab und alarmierte seinen Vater. Die Täter verschwanden daraufhin mit Schmuck und Bargeld.

Der eine Einbrecher war etwas größer als der Zweite und zwischen 1,80 und 1,90 Meter groß. Beide haben eine sportliche Statur und einen dunklen Teint. Zum Tatzeitpunkt waren sie schwarz gekleidet und trugen Sturmmasken.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

