Brandmelder verhindert Schlimmeres

Ein Brandmelder machte den Bewohner einer Dülmener Wohnung auf einen Brand in der Nachbarwohnung aufmerksam. Am Dienstag (03.09.) bemerkte ein Dülmener gegen 19.10 Uhr den akustischen Alarm. Die Nachbarwohnung ist derzeit unbewohnt und wird als Abstellmöglichkeit genutzt. Als der Dülmener die Wohnung betrat, war diese bereits stark verraucht und er konnte ein Feuer im Bereich der Küche feststellen. Es gelang ihm, dieses mit eigenen Mitteln zu löschen. Bei den Löscharbeiten zog der Mann sich eine Rauchgasvergiftung zu und wurde mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

