Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Verkehrsunfall mit vier Verletzten

Neukirchen-Vluyn (ots)

Ein 26-jähriger Mann aus Weeze befuhr am Samstag gegen 15.30 Uhr mit seinem Pkw die Geldernsche Straße, aus Richtung Halde Norddeutschland kommend, in Fahrtrichtung Lintforter Straße. An der Kreuzung Lintforter Straße / Geldernsche Straße bog er nach links bei Grünlicht zeigender LZA in die Lintforter Straße ab, achtete hierbei aber nicht auf den entgegenkommenden PKW einer 22-jährigen Frau aus Issum. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei der 26-Jährige, die 22-Jährige und ihre zwei 20 Jahre alten Beifahrerinnen leicht verletzt wurden. Die Verletzen wurden mit Krankenwagen in Krankenhäuser nach Moers verbracht.

