Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Sachbeschädigung, Einbruch

Rems-Murr-Kreis (ots)

Waiblingen: Unfall auf Bundesstraße

Ein 37-jähriger Audi-Fahrer fuhr am Donnerstag, gegen 07:40 Uhr am Teiler B14 / B29, kurz vor der Anschlussstelle Waiblingen-Süd aus Unachtsamkeit auf den vor ihm fahrenden Citroen auf. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 5000 Euro.

Weissach im Tal: Sprayer verursachen 1200 Euro Schaden

Bei der Sporthalle am Bildungszentrum in der Straße Place de Marly wurde in der Nacht zum Donnerstag eine Gebäudefassade mit Schriftzügen besprüht. Es wurde hierbei eine Fläche von 12 x 3 Metern besudelt. Bereits in den zurückliegenden Wochen wurde auf demselben Gelände die Wand eines Pavillons beschmiert. Hinweise auf die Sprayer, die einen Gesamtschaden in Höhe von ca. 1200 Euro verursachten, erbittet nun die Polizei in Weissach i.T. unter Tel. 07191/935260.

Berglen: Porsche erheblich beschädigt

Der Fahrer eines Gabelstaplers lud am Donnerstag kurz nach 9 Uhr eine große Kabeltrommel von einem Lkw. Die Kabeltrommel war hierbei nicht gesichert und rollte unkontrolliert vom Gabelstabler in Richtung eines in der Marderstraße geparkten Porsche. Dieser wurde hierbei auf der Fahrzeugseite erheblich eingedellt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 20.000 Euro.

Waiblingen: In Kindergarten eingebrochen

In den Kindergarten in der Salierstraße wurde in der Nacht zum Donnerstag eingebrochen. Der Einbrecher drang gewaltsam über ein Fenster ins Gebäude und entwendete einen dreistelligen Bargeldbetrag. Der Schaden am Fenster und Inventar beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Wablingen unter Tel. 07151/9500 entgegen.

Waiblingen: Aufgefahren

4000 Euro ist die Schadensumme eines Auffahrunfalls, der sich am Donnerstag gegen 9 Uhr ereignete. Eine 59-jährige Fahrerin eines Seat Ibiza befuhr die Talstraße in Richtung Schmidener Straße und erkannte beim Waldmühelenweg zu spät das Abbremsen eines vorausfahrenden Toyota-Fahrers. Bei der Kollision wurde niemand verletzt.

