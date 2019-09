Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Verkehrszeichen an Unfallstelle war manipuliert

Rhede (ots)

Auf weitere Hinweise hofft die Polizei jetzt im Zusammenhang mit einem schweren Verkehrsunfall, der sich am vergangenen Wochenende in Rhede ereignet hat. Wie berichtet, hatte am Sonntag ein Motorradfahrer bei einer Kollision auf der Kreuzung Reyerdingstiege/Burloer Diek lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Im Zuge der Ermittlungen stellten Polizeibeamte fest, dass Unbekannte zuvor an der Unfallstelle eines der Stop-Zeichen um circa 90 Grad mutwillig verdreht hatten. Dieses Zeichen stand neben einem weiteren an der Einmündung, an der eine Autofahrerin vom Burloer Diek aus Richtung Rhede kommend in die bevorrechtigte Reyerdingstiege eingefahren war. Wer zu der mutwilligen Manipulation an dem Verkehrszeichen Hinweise geben kann, sollte sich direkt an das Verkehrskommissariat in Bocholt wenden unter Tel. (02871) 2990.

