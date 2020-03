FW-E: Verkehrsunfall zwischen drei PKW - zwei Personen verletzt

Feuerwehr Essen

Essen-Altendorf, Altendorfer Straße, 08.03.2020, 01:03 Uhr

Gegen 1 Uhr befuhr ein Mercedes die Altendorfer Straße in Fahrtrichtung Oberhausen. Im Bereich der Haskenstraße versuchte er einem vom Fahrbahnrand losfahrenden Ford Kuga auszuweichen, verlor die Gewalt über seinen PKW, geriet daraufhin in den Gegenverkehr und rammte einen auf dem Parkstreifen in Richtung Stadtmitte abgestellten Peugeot-PKW. Durch den Aufprall drehte sich der Mercedes um die eigene Achse und kam einige Meter weiter auf der Fahrbahn Richtung Innenstadt zum Stehen. Durch den Zusammenstoß wurden der Fahrer des Mercedes sowie eine in dem abgestellten Peugeot auf dem Beifahrersitz sitzende Frau verletzt. Der Fahrer des Peugeot hatte sein Fahrzeug zum Unfallzeitpunkt glücklicherweise verlassen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Peugeot in den hinter ihm geparkten PKW geschoben. Die vier Fahrzeuginsassen des Ford Kuga blieben unverletzt und kamen mit dem Schrecken davon. Die erste Meldung, dass Personen in den verunfallten Fahrzeugen eingeklemmt sein könnten, bestätigte sich nicht. Die zwei verletzten Personen wurden nach notärztlicher Untersuchung mit Rettungswagen in geeignete Krankenhäuser gefahren. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen blieb die Altendorfer Straße in beide Richtungen voll gesperrt. (md)

