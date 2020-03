Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200317-3: Alkoholfahrt endete im Krankenhaus - Pulheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte einen gestürzten Radfahrer, dessen Atemalkoholvortest später 2,18 Promille ergab.

Ein Zeuge sah am Montagabend (16. März) um kurz nach 20:00 Uhr auf der Straße "Am Grünenweg" zwischen zwei Straßenpollern einen 33-Jährigen liegen, der offenbar mit seinem Fahrrad verunglückt war. Er kümmerte sich um den Verletzten und brachte ihn zu seiner Wohnanschrift. Dabei roch der Zeuge Alkohol und der 33-Jährige gab ihm gegenüber an, mit den Fahrrad gestürzt zu sein. Daraufhin informierte der Zeuge die Rettungskräfte, die eine schwere Verletzung beim Radfahrer feststellten. Polizisten führten einen Alkoholvortest durch. Der Verletzte wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (bm)

