Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim) Pkw mutwillig zerkratzt (22.01.-23.01.2020)

Bad Dürrheim (ots)

Ein unbekannter Täter zerkratzte im Zeitraum von Mittwoch, 10 Uhr, bis Donnerstag, 08.30 Uhr, einen in der Tiefgarage in der Huberstraße abgestellten silbernen Honda Jazz. Es entstand Sachschaden von rund 4.000 Euro. Laut Geschädigten wurden in dieser Garage mehrere Fahrzeuge beschädigte. Die Polizei bitten nun die Geschädigten, oder Personen, die Verdächtiges beobachtet haben, sich beim Polizeiposten Bad Dürrheim, Tel. 07726/93948-0, zu melden.

