Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Eigeltingen) Nach Familienstreit betrunken weggefahren (22.01.2020)

Eigeltingen (ots)

Wegen Bedrohung seiner Familie, einer Trunkenheitsfahrt und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt die Polizei gegen einen 47-jährigen Mann, der am Mittwoch gegen 20 Uhr nach einem Ehestreit betrunken die Wohnung verließ und mit einem Pkw davon fuhr. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Tatverdächtige auf der B 33 festgestellt, in Allensbach angehalten und kontrolliert werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,3 Promille, weshalb die Beamten die Entnahme einer Blutprobe in einem Krankenhaus veranlassten. Während der polizeilichen Maßnahmen konnte in Erfahrung gebracht werden, dass der Mann nicht mehr im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Nach einer ärztlichen Untersuchung nahmen ihn die Polizisten aufgrund seines psychischen Ausnahmezustands in Gewahrsam.

Rückfragen bitte an:

Sandra Kratzer

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1016

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell