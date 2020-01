Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Konstanz- Autofahrer erfasst Fußgängerin 22.01.2020

Konstanz (ots)

Schwere Verletzungen erlitt eine 56-jährige Fußgängerin am Mittwochabend gegen 20.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall im Bereich der Einmündung Riedstraße / Berliner Straße. Ein 84-jähriger Pkw-Lenker wollte von der Riedstraße kommend nach links in die Berliner Straße einbiegen und übersah hierbei die Frau, die in diesem Moment die Fahrbahn überquerte. Durch die Kollision stürzte die 56-Jährige und wurde laut Zeugen von dem Auto überrollt, so dass sei zwischen den Achsen des Fahrzeugs liegen blieb. Vom Rettungsdienst wurde die Frau zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

