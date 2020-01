Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Einbruch in Sonnenstudio (22.01.2020)

Tuttlingen (ots)

In ein Sonnenstudio drangen unbekannte Täter am Mittwoch gegen 23 Uhr in der Oberamteistraße gewaltsam ein. Ein Zeuge, der Krach und Stimmen gehört hatte, informierte die Polizei. Beim Eintreffen der Beamten und anschließender Durchsuchung mit einem Polizeihund, konnten im Objekt keine Personen mehr angetroffen werden. Nach ersten Informationen wurde nichts entwendet. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461/941-0, in Verbindung zu setzen.

