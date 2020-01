Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim) Auto beschädigt (21.01.2020)

Bad Dürrheim (ots)

Ein unbekannter Täter beschädigte am Dienstag in der Zeit von 06.30 Uhr bis 12.30 Uhr einen in der Karlstraße auf einer unbefestigten Hoffläche gegenüber der Sozialstation abgestellten VW-Touran. Mit einem Stein warf der Unbekannte die Beifahrerscheibe ein, mit einem zweiten Stein beschädigte er den Kotflügel auf der rechten Seite. Am Pkw entstand Sachschaden von rund 3.000 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Bad Dürrheim, Tel. 07726/93948-0, in Verbindung zu setzen.

