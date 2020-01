Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar) Streifvorgang zwischen Pkw und Bus (22.01.2020)

Oberndorf am Neckar (ots)

Vermutlich weil ein 49-jähriger Linienbus-Fahrer und eine 86-jährige Fiat-Lenkerin sich nicht an das Rechtsfahrgebot gehalten hatten, kam es am heutigen Mittwoch gegen 11 Uhr in der Talstraße im Begegnungsverkehr zu einem Verkehrsunfall. Beide Verkehrsteilnehmer stritten ab über die Mittellinie gefahren zu sein und ein Verkehrsverstoß begangen zu haben. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 5.000 Euro. Personen, die zur genannten Zeit den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Oberndorf, Tel. 07423/8101-0, zu melden.

