Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Beim Öffnen der Fahrertür eines Fords daneben stehenden VW Tiguan beschädigt - Polizei sucht Zeuge des Vorfalls

VS-Villingen (ots)

Bereits am vergangenen Samstag, 18.12., ist es gegen 12.45 Uhr auf dem Parkplatz einer Weinhandlung in der Werner-von-Siemens-Straße zu einem Vorfall gekommen, bei welchem durch das Öffnen der Fahrertür eines Ford Focus ein daneben geparkter VW Tiguan beschädigt worden ist. Der Vorfall wurde von einem Zeugen beobachtet, der seine Feststellungen dann auch der Fahrerin des Tiguans mitgeteilt hatte. Allerdings hatte sich die Besitzerin des Tiguans die Personalien des Zeugens nicht notiert. Da der Fahrer des Fords die Handlung abstreitet, bittet die Polizei Villingen nun den Zeugen, sich mit dem Polizeirevier Villingen (07721 601-0) in Verbindung zu setzen.

