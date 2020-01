Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gaienhofen-Horn) Geparkter Pkw gestreift 21.01.2020

Gaienhofen (ots)

Sachschaden von über 6.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am heutigen frühen Mittwochmorgen auf der L 192 (Hauptstraße) entstanden. Ein 25-jähriger Pkw-Lenker befuhr die Landesstraße von Gundholzen kommend nach Gaienhofen. Am Ortsanfang prallte er vermutlich aufgrund Unachtsamkeit mit seinem Auto gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw. Beide nicht mehr fahrbereiten Pkw musste von Abschleppunternehmen abtransportiert werden.

