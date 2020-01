Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhringen) Zwei Mal hintreinander unter Drogeneinfluss am Steuer erwischt 21./22.01.20

Vöhringen (ots)

Doppeltes Pech hatte ein 21-jähriger Autofahrer aus dem Kreis Rottweil in der Nacht zum Mittwoch. Er wurde von der Polizei unter Drogeneinfluss am Steuer gleich zwei Mal hintereinander erwischt. Die erste Kontrolle des jungen Mannes erfolgte am Dienstagabend kurz vor 22 Uhr auf einem Rasthof bei Vöhringen durch die Autobahnpolizei. Die Beamten hatten bei der Routinekontrolle Anhaltspunkte, dass der Mann Betäubungsmittel zu sich genommen hatte, weswegen sie ihn zu einer Blutprobe in ein naheliegendes Krankenhaus mitnahmen. Zudem untersagten sie ihm, sich die nächsten 24 Stunden wieder ans Steuer zu setzen. Diesen Hinweis nahm der 21-Jährige aber wohl nicht sonderlich ernst und ließ sich von einer Bekannten statt nach Hause wieder zu seinem zurückgelassenen Auto fahren. Nachdem er mit seinem VW-Transporter dort weggefahren war, ging er erneut der Polizei ins Netz. Dieses Mal kontrollierten ihn kurz vor Mitternacht unweit des Rasthofes Beamte der Oberndorfer Polizei, die ihm schließlich den Autoschlüssel abnahmen und ihn erneut wegen Fahrens unter Drogeneinwirkung anzeigten.

