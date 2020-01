Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (L177/zw. Hardt und Königsfeld) Unfall auf eisglatter Fahrbahn (22.01.2020)

L 177 / zw. Hard und Königsfeld (ots)

Vermutlich aufgrund von Eisglätte kam es am heutigen Mittwoch gegen 08 Uhr auf der L 177 zu einem Verkehrsunfall. Eine 25-jährige Seat-Lenkerin befuhr die Landesstraße von Schramberg kommend in Richtung Königsfeld. In einer langgezogenen Rechtskurve im Bereich der Schloßmühle geriet der Seat ins Schleudern und rutschte auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er mit dem entgegenkommenden Audi einer 62-Jährigen. Beide Autofahrerinnen blieben unverletzt, es entstand jedoch Sachschaden von rund 5.000 Euro.

