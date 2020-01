Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Unfall am Kreisverkehr Aesculap-Platz fordert 5000 Euro Schaden

Tuttlingen (ots)

Rund 5000 Euro Sachschaden hat ein Verkehrsunfall gefordert, der sich am späten Dienstagnachmittag am Kreisverkehr Aesculap-Platz ereignet hat. Ein 66-jähriger Fahrer eines 1er BMWs fuhr - von der Bahnhofstraße kommend - in den Kreisverkehr ein und achtete hierbei nicht auf einen Audi, dessen 19-jähriger Fahrer bereits im Kreisverkehr unterwegs war. Bei einem folgenden Zusammenprall der beiden Autos wurden keine Personen verletzt. Beide Wagen blieben trotz Beschädigungen bedingt fahrbereit.

