Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Golf kracht in entgegenkommenden Porsche

Wermelskirchen (ots)

Ein Schwerverletzter und hoher Sachschaden waren am Montagnachmittag (13.01.) die Bilanz nach einem Frontalzusammenstoss auf der Kreisstraße zwischen Pohlhausen und dem Eschbachtal.

Ein 47-jähriger Remscheider war mit seinem Porsche gegen 15:00 Uhr auf der kurvenreichen Strecke bergab in Richtung Eschbachtal unterwegs. Gleichzeitig fuhr ein 29-jähriger Wermelskirchener mit seinem VW bergauf in Richtung Wermelskirchen. Ausgangs einer scharfen Rechtskurve verlor der Golf-Fahrer auf der feuchten Straße die Kontrolle über sein Auto und geriet in den Gegenverkehr. Dort krachte der VW frontal in den Cayenne.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 47-Jährige schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn zur stationären Versorgung in das örtliche Krankenhaus. Beide Autos wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf knapp 20.000 Euro geschätzt. (rb)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell