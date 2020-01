Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen) Vorfahrt missachtet 21.01.2020

Gottmadingen (ots)

Keine Verletzten, aber ein Sachschaden von über 11.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 17.45 Uhr in der Hauptstraße entstanden. Ein aus einem Privatgelände ausfahrender 49-jähriger Pkw-Lenker wollte nach links in die Hauptstraße einbiegen und übersah hierbei einen ortsauswärts fahrenden, vorfahrtsberechtigten 55-jährigen Autofahrer, weshalb er mit dessen Pkw kollidierte. Beide nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

