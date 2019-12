Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Radfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Eine 54-jährige Radfahrerin wurde am Mittwoch, 18. Dezember, bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Südstraße / Königstraße leicht verletzt. Gegen 15.20 Uhr befuhr sie mit ihrem Fahrrad die Südstraße stadtauswärts, als sie den vorfahrtsberechtigten Pkw einer 21-jährigen Frau aus Hamm übersah. Diese befuhr mit ihrem Fiat die Königstraße und wollte den Kreuzungsbereich geradeaus passieren. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Radfahrerin stürzte. Sie wurde mittels Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus gebracht. Es entstand geringer Sachschaden. (mw)

