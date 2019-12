Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Radfahrer nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Hamm-Mitte (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Dienstag, 17. Dezember, gegen 22.45 Uhr, auf der Wilhelmstraße. Ein 24-jähriger Radfahrer aus Hamm befuhr den rechtsseitigen Radweg der Wilhelmstraße in Richtung Radbodstraße. Im Bereich einer Baustelle kam es zu einem Zusammenstoß mit einem unbeleuchteten Fahrradfahrer, welcher dem 24-Jährigen auf dem Radweg entgegenkam. Bei dem Unfall stürzte der Mann aus Hamm. Der unbekannte Radfahrer flüchtete in Richtung Innenstadt. Der flüchtige Radfahrer ist etwa 1,90 Meter groß und etwa 30 Jahre alt. Er hat ein schlanke Statur und redete bei Verlassen des Unfallorts in akzentfreiem Deutsch vor sich hin.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(je)

