Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190620.2 Büsum: Brand eines Silos in Büsum

Büsum (ots)

Am heutigen Vormittag ist es in Büsum in einer größeren Silo-Anlage zu einem Feuer gekommen. Eine männliche Person erlitt dabei mindestens schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus.

Kurz vor 11.00 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr zum Helgolandkai aus, weil es dort nach derzeitigen Erkenntnissen zu einem Feuer in der oberen Etage eines Silos gekommen war. Nach weniger als einer Stunde waren die Flammen gelöscht. Ursächlich für den Brand waren möglicherweise Schweißarbeiten.

Eine Person zog sich bei dem Feuer starke Brandverletzungen zu, ein Rettungshubschrauber brachte sie in ein Klinikum.

Zur Ermittlung der genauen Geschehnisse und der Brandursache befindet sich die Heider Kripo vor Ort. Weitere Details, auch zur Schadenshöhe, sind bis jetzt noch nicht bekannt.

Merle Neufeld

