Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Motorradfahrerin bei Unfall verletzt

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Am Dienstag, 17.Dezember, gegen 17 Uhr, kam es an der Kreuzung Hammer Straße / Stefanstraße zu einem Verkehrsunfall bei dem eine Motorradfahrerin verletzt wurde. Eine 19-jährige KTM Fahrerin befuhr mit ihrem Motorrad die Hammer Straße in Fahrtrichtung Bockum. Ein 48 Jahre alter VW Fahrer kam ihr auf der Hammer Straße entgegen und wollte nach links in die Stefanstraße abbiegen. Dabei kam es zu Kollision. Die Motorradfahrerin wurde durch den Zusammenstoß verletzt und in ein Hammer Krankenhaus eingeliefert, wo sie stationär verblieb. (av)

