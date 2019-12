Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Tauchereinsatz nach Munitionsfund + Radler bei Unfall verletzt - Zeugen gesucht

Cuxhaven (ots)

Tauchereinsatz nach Munitionsfund

Wurster Nordseeküste. Nachdem ein "Magnetangler" kürzlich Munition im Grauwallkanal in der Gemarkung Wremen "fischte" erfolgte am heutigen Donnerstagvormittag eine Nachsuche in dem Gewässer. Das Polizeikommissariat Geestland wurde hierbei von Kollegen einer Tauchergruppe der Zentralen Polizeidirektion aus Oldenburg unterstützt. Während des zweistündigen Taucheinsatzes wurde zwar keine weitere Munition gefunden, allerdings stellten die Beamten einen offensichtlich entwendeten, aufgebrochenen Tresor sicher. Es ist davon auszugehen, dass dieser bereits vor mehreren Jahren im Grauwallkanal entsorgt wurde. Bei der Munition handelt es sich übrigens um eine Handvoll alte Büchsenmunition. Die Ermittlungen dauern an.

Radler bei Unfall verletzt - Zeugen gesucht

Beverstedt. Ein Radfahrer (59 Jahre) befuhr am Dienstagnachmittag (10.12.2019) gegen 16:45 Uhr den Frelsdorfer Weg von Wollingst kommend, in Richtung Frelsdorfer Fischteiche. Kurz hinter der Ortausfahrt Wollingst kam ihm ein heller Kleinwagen, ähnlich einem Fiat 500, entgegen und stieß mit dem linken Außenspiegel gegen den Lenker des Fahrrads, so dass das Außenspiegelglas aus dem Gehäuse fiel. Der Radler erlitt Verletzungen an der Hand. Der Autofahrer oder die Autofahrerin stoppte kurz und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Wer kann Angaben zum Unfall machen? Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Schiffdorf unter der Rufnummer 04706 / 9480.

