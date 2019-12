Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbrecher gelangten nicht ins Haus

Cuxhaven (ots)

Wurster Nordseeküste. Am vergangenen Sonntag (08.12.2019) versuchten bisher unbekannte Täter in der Zeit zwischen 13:30 Uhr und 18 Uhr, in ein Haus in der Straße "Am Lilienberg" in Midlum zu gelangen, indem sie sich an der Terrassentür zu schaffen machten. Auch ein auf dem Grundstück befindlicher Schuppen wurde versucht aufzubrechen. Beides scheiterte jedoch, so dass es beim Versuch blieb. Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten, sich an die Polizei Geestland (04743-9280) zu wenden.

Die gestrige Polizeimeldung, in der fälschlicherweise von einem Einbruch im Lilienweg in Nordholz die Rede gewesen ist, wird hiermit korrigiert.

