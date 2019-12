Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Unfallzeugen für Unfall im Strichweg gesucht

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Samstagnacht (07.12.2019) gegen 23:15 Uhr streifte ein Wagen im Vorbeifahren einen dunklen Opel Meriva, der im Strichweg abgestellt gewesen ist. An der Fahrerseite des Meriva entstand auf einer Länge von mehr als 2,5 Metern erheblicher Sachschaden. Der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort in Richtung Innenstadt. Bei dem gesuchten Unfallfahrzeug könnte es sich aufgrund der Spurenlage am Unfallort möglicherweise um einen weißen Pkw handeln. Dieser müsste seinerseits an der Beifahrerseite "frische" Beschädigungen aufweisen. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei Cuxhaven zu wenden (Tel.: 04721 / 5730).

