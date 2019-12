Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbrecher klettern über Balkon + Aufmerksamer Zeuge alarmiert Polizei

Cuxhaven (ots)

Einbrecher klettern über Balkon

Cuxhaven. Im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag und Sonntagfrüh (06.12.-08.12.2019) brach jemand eine rückwärtige Balkontür im Hochparterre auf und gelangte so in Büroräume einer Kanzlei in der Bachstraße. Unter Mitnahme eines geringen Bargeldbetrags verließen der oder die Täter das Büro wieder durch den Einstieg. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Cuxhaven zu melden (Tel.: 04721 - 5730). Am Freitagnachmittag (06.12.2019) versuchten zwei bislang unbekannte Personen in der Fröbelstraße, gewaltsam über die Balkontür in eine Wohnung im 1. OG einzudringen. Eine Anwohnerin vertrieb die beiden Personen(wir berichteten).

Aufmerksamer Zeuge alarmiert Polizei

Cuxhaven. In der Nacht zum heutigen Montag (09.12.2019) meldete sich kurz nach Mitternacht ein aufmerksamer Zeuge bei der Polizei in Cuxhaven, weil er einen Mann beim Aufbrechen einer Glühweinbude in der Nordersteinstraße beobachtet hatte. Dieser lief anschließend in Richtung Buttplatz davon. Eine verdächtige Person, auf die die Beschreibung passen könnte, wurde im Rahmen der Fahndung nicht angetroffen. Der Schaden blieb gering.

