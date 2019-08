Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Festnahme nach erneutem Containerbrand - Angehöriger der Freiwilligen Feuerwehr zündete Papiercontainer an

Kamen (ots)

Nachdem es am späten Abend des 18.08.2019 erneut in Kamen-Südkamen zu einer Brandlegung an einem Altpapiercontainer gekommen ist, wurde ein 20jähriger aus Kamen, Angehöriger der Freiwilligen Feuerwehr in Südkamen, vorläufig festgenommen.

Er gestand in 5 Fällen den mehrfach angegriffenen Container in Kamen, Schöner Fleck, angezündet zu haben.

Er wurde nach seiner Vernehmung mangels Haftgründen aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Unna

Telefon: 02303-921 1150

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Leitstelle

Tel.: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

Email: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell