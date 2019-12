Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: 100 Kilo schwerer Tresor aus Tankstelle entwendet - Zeugen gesucht + Auffahrunfall im Berufsverkehr

Cuxhaven (ots)

100 Kilo schwerer Tresor aus Tankstelle entwendet - Zeugen gesucht

Hagen im Bremischen. In der Nacht zum heutigen Montag (09.12.2019) hebelten noch unbekannte Täter eine Außentür auf, gelangten so in das Gebäude einer Tankstelle in der Straße "Alter Buchenweg" in Hoope, und traten darin zielgerichtet eine weitere Tür auf. Die Täter entwendeten einen ein Meter großen und mindestens 100 Kilogramm schweren Tresor aus einem Nebenraum. Zeugen, die vermutlich gegen 2 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Ortschaft bemerkt haben oder Angaben zum Verbleib des schweren Tresors machen können, werden gebeten, sich an die Polizei Schiffdorf zu wenden (Tel.: 04706 / 9480).

Auffahrunfall im Berufsverkehr

Bremerhaven. Am Montag (09.12.2019) ereignete sich gegen 7:45 Uhr im Rückstau auf der A 27 vor der Anschlussstelle Bremerhaven-Zentrum in Richtung Cuxhaven ein Unfall. Eine 45 Jahre alte Autofahrerin aus Leer bemerkte zu spät, dass der vor ihr fahrende 61 Jahre alte Bremerhavener seinen Audi verkehrsbedingt stark abbremsen musste, und fuhr auf. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Zeit der Unfallaufnahme und für die Bergung der beiden Fahrzeuge musste der Überholfahrstreifen zeitweise gesperrt werden. Durch den Aufprall wurde der Audifahrer leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe ca. 18.000 Euro.

