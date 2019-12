Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Polizei-Notruf 110 - Gemeinsam gegen Einbrecher

Cuxhaven (ots)

Die Polizei ruft zu erhöhter Wachsamkeit in der Weihnachtszeit auf und wendet sich mit der Bitte an mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich bei verdächtigen Beobachtungen u m g e h e n d an die Polizei zu wenden.

"Überlegen Sie nicht zu lang, sondern alarmieren Sie uns bei verdächtigen Beobachtungen umgehend über den Notruf 110. Je eher wir Kenntnis von verdächtigen Personen haben, die um Häuser schleichen, desto größer ist die Chance, diese vor Ort zu stellen", so die Sprecherin der Polizeiinspektion Cuxhaven.

Erst in der Nacht zu Donnerstag (05.12.2019) richteten noch unbekannte Personen hohen Schaden an, indem sie in der Gemeinde Hagen im Bremischen mutwillig Autoscheiben und auch eine Hausscheibe zerschlugen. Anwohner hörten entsprechende Knallgeräusche, brachten diese aber nicht mit Straftaten in Verbindung (wir berichteten).

Wie können Sie helfen?

Einbrecher können Ihnen auffallen, wenn Sie Augen und Ohren offenhalten. Benachrichtigen Sie über die Telefonnummer 110 umgehend die Polizei, wenn Ihnen eine Situation verdächtig erscheint.

Verdächtige Situationen können sein:

- Unbekannte Personen, die in Ihrem Wohnviertel umherstreifen. - Unbekannte Fahrzeuge, die "suchend" durch Ihr Viertel fahren. - Geräusche, wie das Klirren von Fensterscheiben oder das Splittern von Holz.

Wenn Sie Ihr Zuhause verlassen:

- Haus- und Wohnungstüren immer abschließen. - Fenster, Balkon- und Terrassentüren schließen. - Gekippte Fensterflügel schließen. - Licht brennen lassen. - Keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit geben. - Bei längerer Abwesenheit Ihre Nachbarn informieren.

Helfen Sie so mit, Einbruchdiebstähle zu verhindern. Beamtinnen und Beamte des Präventionsteams der Polizeiinspektion Cuxhaven beraten Sie gern, kostenlos und individuell zum Thema Einbruchschutz. Vereinbaren Sie einen Beratungstermin unter: praevention@pi-cux.polizei.niedersachsen.de

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cuxhaven

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Anke Rieken

Telefon: 04721/573-404

http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell