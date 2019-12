Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbruch in Einfamilienhaus

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am gestrigen Montag (02.12.19) verschafften sich bisher unbekannte Täter durch ein Fenster Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Hebbelstraße. In dem Haus durchsuchten die Täter dann verschiedene Räume nach geeignetem Diebesgut. Sie entwendeten schließlich mehrere Schmuckstücke. Der Einbruch dürfte sich aller Wahrscheinlichkeit nach in der Zeit zwischen 15:30 Uhr und 17:00 Uhr ereignet haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder zu dem oder den Täter(n) sowie zu auffälligen Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich an die Polizei Cuxhaven (04721-5730) oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

